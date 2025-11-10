Ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на языке

Daily Mail: изменение формы, цвета или текстуры языка могут быть симптомами рака

Различные изменения языка могут говорить о серьезных болезнях, в том числе о раке. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Согласно материалу издания, если на языке появляется безболезненная язва, которая не проходит в течение долгого времени, это один из самых явных признаков рака ротовой полости высокого риска.

Как пишет Daily Mail, цвет, поверхность и текстура языка могут отражать состояние микробиома полости рта, уровень гидратации, обеспеченность организма питательными веществами, здоровье кишечника и общее самочувствие человека. В материале подчеркивается важность регулярной гигиены полости рта и необходимости обращать внимание на изменения цвета языка, чувствительность десен и появление неприятного запаха.

Авторы напоминают, что к симптомам рака полости рта могут относиться боль, затрудненное глотание, изменение голоса и немотивированное похудение. Заболевание чаще всего связано с вирусом папилломы человека, поэтому специалисты рекомендуют вакцинацию, а также отказ от курения и употребления алкоголя.

Согласно публикации журнала Cancer, ученые из Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля доказали, что регулярное проведение анализа крови для одновременного выявления нескольких видов рака может существенно снизить число поздних диагнозов. В материале отмечается, что в настоящее время скрининг проводится лишь для нескольких типов опухолей — в частности, рака груди, шейки матки, толстой кишки и легких. Это означает, что около 70% новых случаев онкозаболеваний выявляются уже после появления симптомов.

