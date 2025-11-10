На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Разгадана тайна пяти тысяч ям в Перу

Antiquity: ученые разгадали тайну пяти тысяч ям Монте-Сьерпе в Перу
true
true
true
close
Cambridge University Press on behalf of Antiquity Publications Ltd

Археологи из Сиднейского университета предложили объяснение одной из самых загадочных древних структур Южной Америки — Монте-Сьерпе, комплекса из более чем 5200 одинаковых ям, выбитых в гребне холма на юге Перу. Научная статья на эту тему опубликована в журнале Antiquity.

Эта масштабная постройка была обнаружена в 1933 году. Однако до сих пор ученые не могли найти удовлетворительную теорию того, для чего она использовалась. В то же время исследование австралийских ученых позволяет предположить, что она могла выполнять сразу две функции — быть рынком и системой учета.

Команда исследователей под руководством археолога Джейкоба Бонгерса использовала дрон-съемку и анализ отложений внутри ям. В образцах нашли крахмальные зерна и пыльцу кукурузы, амаранта, злаков и тыквенных культур, а также остатки камыша и ивы — материалов, из которых делали корзины. Как отмечается, эти находки позволили ученым заявить о том, что в древности в ямах хранились продукты и товары. Скорее всего, их доставляли морским путем и караванами лам. Возможно, это был рынок культур Чинча, существовавшей до инков.

Ученые считают, что около XV века, с приходом империи инков, Монте-Сьерпе мог быть переоборудован в масштабную счетную систему. Ученые отметили, что расположение ям образует блоки, структурно напоминающие кипу, инкскую систему ведения учета налогов и запасов. По мнению исследователей, Монте-Сьерпе служил социальной технологией, соединявшей торговлю, контроль и ритуалы обмена.

Ранее исследователи обнаружили в третьей по величине пирамиде Гизы скрытые полости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами