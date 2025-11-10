На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разработан способ диагностики разных видов рака по одному анализу крови

Cancer: особый анализ крови поможет выявлять опухоли на ранней стадии
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля доказали, что регулярное проведение анализа крови для одновременного выявления нескольких видов рака может существенно снизить число поздних диагнозов. Работа опубликована в журнале Cancer.

Сегодня скрининг проводится лишь для нескольких типов опухолей — в частности, рака груди, шейки матки, толстой кишки и легких. Это означает, что около 70% новых случаев онкозаболеваний выявляются уже после появления симптомов, когда болезнь находится на поздней стадии и лечение менее эффективно.

Авторы работы смоделировали влияние внедрения анализа крови Cancerguard, позволяющего определять признаки 14 наиболее распространенных видов рака — включая рак легких, поджелудочной железы и толстой кишки — по одному забору крови.

Компьютерная модель охватила данные 5 миллионов взрослых в возрасте от 50 до 84 лет и оценила последствия ежегодного тестирования в течение десяти лет. По расчетам исследователей, внедрение такого метода может привести к 10% росту ранних (I стадии) и 45% снижению поздних (IV стадии) диагнозов по сравнению со стандартным подходом. Наибольшее снижение числа запущенных случаев прогнозируется при раке легких, толстой кишки и поджелудочной железы.

«Наш анализ показывает, что такие тесты крови могут стать переломным моментом в борьбе с онкологией. Обнаруживая опухоли до того, как они распространяются, эти тесты способны повысить выживаемость и снизить личное и экономическое бремя болезни», — отметил руководитель исследования Джагприт Чхатвал, доктор философии, директор Института оценки технологий при Гарвардской медицинской школе.

Ранее в России разработали программу оценки риска последствий химиотерапии.

