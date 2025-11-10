На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ повысить усвоение железа в организме

Nature Food: овсяный белок поможет железу лучше усваиваться в организме
true
true
true
close
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) разработали новую пищевую добавку на основе овсяного белка для более эффективной борьбы с дефицитом железа и анемией. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Food.

По данным исследователей, дефицит железа выступает частой причиной хронической усталости, головных болей и снижения иммунитета. При этом коррекция этого состояния с помощью лекарств и добавок часто не отличается эффективностью. БАДы и лекарства могут плохо усваиваться из-за различных факторов, которые связаны с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, приемом некоторых лекарств или продуктов, мешающих всасыванию железа.

Новая добавка состоит из нанофибрилл овсяного белка, покрытых наночастицами железа. Продукт представляет собой порошок без вкуса и запаха.

«Его можно растворять в воде или добавлять в готовые блюда, например мюсли. Добавка лучше усваивается, если принимать ее в разбавленном водой виде», — отметил ведущий автор исследования, доцент Национального университета Сингапура Цзянтао Чжоу.

Разработку уже протестировали в клиническом исследовании с участием 52 женщин с железодефицитной анемией. Микроэлемент из нового соединения усваивался почти в два раза лучше, чем из сульфата железа — наиболее распространенного действующего вещества традиционных препаратов.

Ученые напомнили, что большое количество железа содержат печень, говядина, креветки, рыба, яйца, бобовые и крупы. Также исследователи уточнили, что организм лучше усваивает железо из продуктов животного происхождения, чем из растительных.

Ранее врач рассказала, что отвращение к мясу может говорить о нехватке железа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами