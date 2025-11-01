проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Назван дефицит, на который указывает отвращение к мясу

Врач Москвичева: отвращение к мясу может говорить о нехватке железа

true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Если женщина спокойно ела мясо, а потом резко начала испытывать отвращение, это может говорить о железодефицитной анемии или латентном дефиците железа, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева.

«Удивительно, что организм отвергает те продукты, которые могли бы помочь увеличить количество железа в организме — мясо, субпродукты, птицу. Обычно при дефиците каких-либо витаминов или микронутриентов мы инстинктивно увеличиваем потребление их пищевых источников. Например, при нехватке витаминов группы В или магния нас начинает тянуть, например, на орешки и семечки. А вот при нехватке железа пациентки начинают отказываться от мяса. Обязательно надо сдать не только общий анализ крови, но и дополнительно исследовать уровень железа и ферритина», – объяснила врач.

Анемия, особенно во время беременности, может привести к множеству осложнений.

«Анемия приводит к недостатку снабжения кислородом как организма матери, так и плода. В том числе фетально-плацентарной недостаточности, задержки роста плода, низких баллов новорожденного по шкале Апгар, преждевременных родов и послеродовых осложнений у матери. Как мы уже обсуждали, вегетарианство увеличивает риски развития анемии, а значит, мама будет быстро утомляться, плохо себя чувствовать. Необходимо контролировать гемоглобин, железо и ферритин. Если выявлен недостаток — консультация у врача, который порекомендует необходимые препараты железа», – заключила врач.

Почему беременным вегетарианкам необходимо следить за определенными биохимическими показателями, о какой патологии может говорить отвращение к мясу и может ли ребенок быть веганом — рассказала Москвичева «Газете.Ru».

Ранее были названы сферы деятельности с самыми низкими зарплатами в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами