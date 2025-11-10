На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена неожиданная причина алкоголизма и заболеваний печени

Nature Metabolism: найдена связь между метаболизмом фруктозы и алкоголизмом
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Американские исследователи обнаружили неожиданный механизм, связывающий метаболизм сахара с алкогольной зависимостью. Оказалось, употребление алкоголя запускает в организме процесс образования фруктозы — сахара, который обычно содержится в сладких продуктах и напитках. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

Ученые выяснили, что этот процесс активируется под действием фермента кето-гексокиназы (KHK). Именно он усиливает стремление к употреблению алкоголя и ускоряет развитие поражений печени.

В экспериментах на мышах отсутствие фермента KHK или его блокировка снижали тягу к спиртному и полностью предотвращали развитие алкогольного гепатита. У животных с выключенным ферментом наблюдалось меньше признаков воспаления, жировой дистрофии и рубцевания печени.

«Алкоголь не только напрямую повреждает печень, но и вмешивается в обмен сахара, усиливая влечение к выпивке и усугубляя поражение органов», — пояснил ведущий автор работы Мигель Ланаспа.

По его словам, воздействие на фермент, регулирующий метаболизм фруктозы, может стать новым направлением терапии при алкоголизме и связанных с ним заболеваниях печени.

Авторы отметили, что этот механизм частично совпадает с путями, вовлеченными в развитие неалкогольной жировой болезни печени, связанной с избыточным потреблением сахара. Поэтому препараты, блокирующие метаболизм фруктозы, потенциально могут быть полезны и для лечения других метаболических нарушений.

«Это открытие демонстрирует неожиданный биохимический мост между алкоголем и сахаром», — добавил соавтор исследования профессор Ричард Джонсон. — «Оно открывает новые возможности для разработки универсальной терапии при заболеваниях печени, вызванных как алкоголем, так и неправильным питанием».

Ранее был выявлен неожиданный фактор, провоцирующий тягу к алкоголю.

