Ученые предупредили о неожиданной опасности хронической усталости

Синдром хронической усталости (СХУ) может быть тесно связан с нарушением дыхания. Ученые из Медицинской школы Маунт-Синай обнаружили, что у большинства пациентов с этим заболеванием наблюдаются скрытые дыхательные дисфункции, которые способны усиливать симптомы болезни. Работа опубликована в журнале Frontiers in Medicine.

Синдром хронической усталости — заболевание, при котором человек испытывает постоянное истощение, «туман в голове» и резкое ухудшение состояния после малейшей физической или умственной нагрузки. Теперь исследователи выяснили, что у 71% пациентов нарушена работа дыхательной системы — выявлены признаки гипервентиляции и дисфункционального дыхания, когда вдохи становятся поверхностными и некоординированными, а легкие не наполняются в полном объеме.

В исследовании участвовали 57 пациентов с СХУ и 25 здоровых добровольцев. Все прошли двухдневное кардиореспираторное тестирование, в ходе которого измерялись частота дыхания, насыщение крови кислородом и работа сердца. Несмотря на то что количество усваиваемого кислорода у обеих групп было одинаковым, пациенты с синдромом хронической усталости значительно чаще демонстрировали нерегулярное дыхание и гипервентиляцию.

Подобные нарушения вызывают головокружение, одышку, учащенное сердцебиение, усталость и тревожность — симптомы, характерные для самого синдрома. Ученые предполагают, что в основе этого может лежать дисавтономия — сбой в работе вегетативной нервной системы, которая управляет дыхательными мышцами и тонусом сосудов.

«Возможно, именно дисавтономия вызывает учащенное и нерегулярное дыхание. У пациентов с СХУ нередко отмечается ортостатическая непереносимость — ухудшение самочувствия в вертикальном положении, что приводит к учащенному дыханию и гипервентиляции», — пояснила соавтор работы Донна Манчини.

Исследователи считают, что коррекция дыхания может стать новым направлением лечения хронической усталости. Среди возможных методов они называют дыхательные практики йоги, плавание, легкие физические тренировки с контролем дыхания и биологическую обратную связь, которая позволяет отслеживать уровень выдыхаемого углекислого газа и корректировать глубину вдоха.

«Если пациент гипервентилирует, прибор покажет пониженное содержание CO₂. В этом случае достаточно уменьшить глубину дыхания, чтобы вернуть показатель к норме», — объяснил руководитель исследования профессор Бенджамин Нэтелсон.

