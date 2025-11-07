проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, что чувство усталости может оказаться симптомом ишемии сердца

Кардиолог Рогожкина: спазм желудка и усталость могут говорить об ишемии сердца

true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Иногда проявления ишемической болезни сердца пациентами воспринимаются как «усталость» или «спазм желудка», рассказала «Газете.Ru» врач-кардиолог, младший научный сотрудник «НМИЦ терапии и профилактической медицины», автор портала «Если у вас есть сердце» Елизавета Рогожкина.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – хроническое заболевание, при котором сердечная мышца получает меньше кислорода, чем необходимо для нормальной работы. Наиболее известная форма ИБС – стабильная стенокардия, возникающая при временном нарушении кровоснабжения миокарда. Однако проявления болезни далеко не всегда ограничиваются «классической» болью в грудной клетке.

«Типичная стенокардия напряжения характеризуется чувством сдавления, жжения или тяжести в области сердца или за грудиной, возникающим во время физической нагрузки, эмоционального стресса или после приема пищи. Обычно эти ощущения исчезают после отдыха или приема нитроглицерина (препарат, который расширяет сосуды сердца). Атипичные формы стенокардии встречаются особенно часто у женщин, пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом. В таких случаях симптомы могут маскироваться под чувство нехватки воздуха, боль или дискомфорт в верхней части живота, шее, спине или нижней челюсти, а также проявляться внезапной слабостью, холодным потом, тошнотой и головокружением. Подобные проявления нередко воспринимаются как «усталость» или «спазм желудка», – рассказала врач.

Доктор подчеркивает: даже легкие, кажущиеся незначительными, но повторяющиеся симптомы – повод обратиться к врачу-кардиологу. Без лечения хроническая ишемия миокарда может незаметно перейти в острую форму – инфаркт миокарда.

Ранее были названы главные факторы риска инфаркта и инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами