Ученые выяснили, как болезнь Альцгеймера повышает риск диабета

JLR: болезнь Альцгеймера повышает риск диабета, воздействуя на жировую ткань
close
Depositphotos

Болезнь Альцгеймера может нарушать связь между нервами и кровеносными сосудами в жировой ткани, что приводит к метаболическим сбоям и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. К такому выводу пришли исследователи из Хьюстонской методистской больницы. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Lipid Research (JLR).

Хотя болезнь Альцгеймера обычно ассоциируется с потерей памяти и когнитивными нарушениями, ученые все чаще отмечают, что она влияет и на другие системы организма. Исследователи из Хьюстонской методистской больницы, что заболевание затрагивает вегетативную нервную систему — ту, что управляет непроизвольными функциями, включая обмен веществ.

Жировая (адипозная) ткань играет ключевую роль в регуляции энергетического баланса организма. Она тесно взаимодействует с мозгом через сеть нервов и сосудов. Чтобы выяснить, как болезнь Альцгеймера влияет на эту связь, исследователи использовали трехмерную визуализацию тканей у мышей, сравнив здоровых животных и моделей с признаками болезни.

У здоровых мышей симпатические нервы — отвечающие за контроль метаболизма — располагались вдоль кровеносных сосудов, образуя упорядоченные структуры. У животных с моделью болезни Альцгеймера ученые обнаружили «структурное разъединение»: нервы и сосуды теряли контакт, а передача сигналов между ними ослабевала.

По словам соавтора исследования Ли Яна, это нарушение может мешать организму эффективно управлять энергией. Наблюдение частично объясняет, почему у пациентов с болезнью Альцгеймера чаще развиваются диабет и сердечно-сосудистые патологии.

Ученые отмечают, что полученные данные пока основаны на экспериментах с животными — требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить аналогичные изменения у людей. Тем не менее открытие может стать шагом к новым подходам в профилактике и лечении метаболических нарушений, связанных с болезнью Альцгеймера.

Ранее были выявлены генетические маркеры высокого риска болезни Альцгеймера.

