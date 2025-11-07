Выявлены генетические маркеры высокого риска болезни Альцгеймера

Люди, у которых генетически предрасположен более высокий уровень белка тау в крови, чаще сталкиваются с болезнью Альцгеймера или ее предвестником — амнестическим легким когнитивным расстройством. К такому выводу пришли ученые Афинского национального и Каподистрийского университета. Работа опубликована в журнале Neurology.

Болезнь Альцгеймера сопровождается накоплением в мозге двух аномальных белков — амилоида-бета, образующего бляшки между нейронами, и тау, формирующего клубки внутри клеток. В норме тау стабилизирует структуру нейронов, но при болезни он изменяется, слипается и нарушает работу мозга.

Исследователи впервые показали, что наследственная склонность к повышенному уровню тау в крови сама по себе повышает риск когнитивных нарушений. Для этого они рассчитали полигенный интегральный показатель, объединяющий влияние множества генетических вариантов, связанных с выработкой тау.

Ученые проанализировали данные 618 пожилых участников греческого исследования HELIAD, не имевших деменции на старте наблюдения. За три года у 73 человек развились признаки болезни Альцгеймера или амнестического легкого когнитивного расстройства, и именно у них чаще встречались высокие значения полигенного риска. Каждое стандартное увеличение показателя соответствовало росту вероятности заболевания на 29%.

Особенно сильной связь оказалась у женщин (рост риска на 45%) и у более молодых участников (до 73 лет), у которых вероятность болезни увеличивалась почти на 87%. Авторы предполагают, что это может быть связано с особенностями экспрессии некоторых X-сцепленных генов, способствующих накоплению тау.

Результаты подтвердились и на данных британского биобанка UK Biobank, включавшего более 142 тыс. человек старше 60 лет. Здесь эффект был слабее — около 5% роста риска на каждое стандартное увеличение генетического показателя, но сохранялся статистически достоверным.

Ученые подчеркнули, что на развитие болезни влияют также образ жизни, питание, стресс и случайные факторы. Тем не менее такие генетические инструменты могут помочь выявлять людей из группы риска задолго до появления симптомов, направляя их на профилактические обследования или участие в клинических испытаниях новых препаратов.

Следующий шаг исследователей — объединить полигенные показатели, связанные с тау, амилоидом и структурными изменениями мозга, чтобы создать комплексную модель генетического риска болезни Альцгеймера.

Ранее была названа группа людей, имеющая защиту от деменции на 28% выше.