Китай запустил в космос спутники для низкоорбитальной системы интернета

Китай успешно запустил 13-ю группу спутников для формирования низкоорбитальной системы спутникового интернета. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен в 10:41 по местному времени (05:41 мск) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-12» с коммерческого космодрома на острове Хайнань. Отмечается, что все спутники успешно вышли на заданную орбиту.

До этого сообщалось, что китайская компания Galactic Energy в 2028 году представит первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет в космос.

Уточняется, что установка будет функционировать по принципу маглева, со сверхпроводящими магнитами, позволяющими носителю разогнаться до сверхзвуковой скорости еще до запуска его двигателя. Система, как известно, будет не шумной, а также позволит сэкономить на ракетном топливе.

Ранее китайская ракета вывела на орбиту спутник связи.