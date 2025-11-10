Первые польские разведывательные спутники запустят при участии компании Маска

Первые польские разведывательные спутники будут выведены на околоземную орбиту 10 ноября. Об этом сообщает агентство PAP.

Речь идет о трех аппаратах ICEYE, разработанных в кратчайшие сроки и оснащенных радарами, способными передавать данные при любых погодных условиях. Спутниками будет управлять польская армия, которая уже подготовила наземный центр для приема и обработки информации. Первый сеанс связи с аппаратами запланирован на 11 ноября.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску.

Контракт на поставку спутников ICEYE для польских вооруженных сил был подписан в мае текущего года. По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, Варшава сможет самостоятельно получать не только оптические, но и монохроматические снимки. Он уточнил, что в рамках контракта Польша получит три спутника с дополнительными опциями за 860 млн злотых — более €200 млн.

Спутники будут размещены на гелиосинхронной орбите, что обеспечит высокое качество изображений. Кроме того, их количество в сочетании с уже имеющимися системами обеспечит низкий интервал возвращения. Косиняк-Камыш назвал день подписания контракта «великим с точки зрения независимости для польской безопасности, для польской армии, для Польши».

Ранее сообщалось, что Польша купит долю в компании, отслеживавшей перемещения российских войск.