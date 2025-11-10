На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первые польские разведывательные спутники запустят при участии компании Маска

PAP: спутники ICEYE для ВС Польши запустят 10 ноября с помощью ракеты SpaceX
true
true
true
close
Freepik

Первые польские разведывательные спутники будут выведены на околоземную орбиту 10 ноября. Об этом сообщает агентство PAP.

Речь идет о трех аппаратах ICEYE, разработанных в кратчайшие сроки и оснащенных радарами, способными передавать данные при любых погодных условиях. Спутниками будет управлять польская армия, которая уже подготовила наземный центр для приема и обработки информации. Первый сеанс связи с аппаратами запланирован на 11 ноября.

Запуск будет осуществлен с помощью ракеты компании SpaceX, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску.

Контракт на поставку спутников ICEYE для польских вооруженных сил был подписан в мае текущего года. По словам министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, Варшава сможет самостоятельно получать не только оптические, но и монохроматические снимки. Он уточнил, что в рамках контракта Польша получит три спутника с дополнительными опциями за 860 млн злотых — более €200 млн.

Спутники будут размещены на гелиосинхронной орбите, что обеспечит высокое качество изображений. Кроме того, их количество в сочетании с уже имеющимися системами обеспечит низкий интервал возвращения. Косиняк-Камыш назвал день подписания контракта «великим с точки зрения независимости для польской безопасности, для польской армии, для Польши».

Ранее сообщалось, что Польша купит долю в компании, отслеживавшей перемещения российских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами