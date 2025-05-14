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Польша закупит три разведывательных спутника

Польша закупит три разведывательных спутника за €200 миллионов
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Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Польские военные подписали контракт на закупку трех разведывательных спутников. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Великий день для польской безопасности, для польской армии, для Польши. Великий день с точки зрения независимости. Польша будет независима в получении спутниковых изображений», — подчеркнул он.

По его словам, Варшава сможет самостоятельно получать не только оптические, но и монохроматические снимки. Космические аппараты предоставят изображения независимо от погодных условий.

Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках контракта Польша получит три спутника с дополнительными опциями за 860 млн злотых — более €200 млн.

Как сообщили в пресс-службе польского оборонного ведомства, соглашение касается создания национальных разведывательных возможностей для вооруженных сил страны. Речь идет о получении радиолокационных данных с помощью спутниковых систем, оснащенных радарами с синтезированной апертурой (SAR).

Спутники будут размещены на гелиосинхронной орбите (SSO), что обеспечит высокое качество изображений. Кроме того, их количество в сочетании с уже имеющимися системами обеспечит низкий интервал возвращения.

До этого Китай успешно вывел на орбиту новый экспериментальный спутник «Шиянь-19». Его намерены использовать для экспериментов в области технологий спутниковой связи.

Ранее Индия провела имитацию боя двух спутников в космосе.

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