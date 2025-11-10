Врач назвал методы медицинской диагностики, которые облучают сильнее всего

КТ и ПЭТ-КТ дают самые большие дозы радиации пациенту, который проходит исследование. Они составляют от полугода естественного облучения (природная радиация) до 10 лет, рассказала «Газете.Ru» главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач ультразвуковой диагностики высшей категории, член Европейской ассоциации ядерной медицины, Оксана Платонова.

ПЭТ-КТ — наиболее сложный и высокоинформативный метод диагностики на сегодня. Но есть и низкодозная КТ, которую можно выполнять «для контроля», например, для выявления скрытых пневмоний — доза облучения там ниже.

«Низкодозовая КТ легких дает всего 1–1,5 мЗв (4–6 месяцев фона), ее можно делать дважды в год в рамках скрининга на рак легких для курильщиков. КТ головного мозга дает 1–2 мЗв, это 4–8 месяцев фона. Доза при КТ грудной клетки (стандартная) составляет 5–7 мЗв, это 2–3 года естественного фона. Доза при КТ брюшной полости и таза — 8–12 мЗв (3–5 лет фона), ПЭТ/КТ всего тела имеют дозу 15–25 мЗв, это 5–10 лет естественного фона», — рассказала доктор.

ПЭТ/КТ всего тела проводится только при онкологических показаниях, повтор процедуры проводится согласно протоколу терапии рака (обычно раз в 3–6 месяцев).

«Безопасное» количество КТ в год — не фиксировано. Решение принимается индивидуально: если исследование обосновано клинически, его проводят независимо от предыдущих доз. Однако назначение КТ «на всякий случай» или без четких показаний не рекомендуется. Современная радиодиагностика — это сбалансированная система, где польза от точной диагностики многократно превышает потенциальный радиационный риск», — заключила специалист.

