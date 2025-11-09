На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о магнитной буре в понедельник

ИКИ РАН: 10 ноября на Земле ожидается средняя магнитная буря
true
true
true
close
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На следующей неделе Солнце дважды выбросит плазму по направлению к Земле. Об этом сообщает в Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН (Института космических исследований Российской академии наук).

Там рассказали, что от первого выброса в первой половине дня 10 ноября ожидается средняя магнитная буря (уровня G2). Прилет от второго выброса прогнозируется поздно вечером 11 ноября. Его наиболее плотные части в момент отрыва от Солнца ушли севернее и должны пройти выше Земли.

«Геомагнитный прогноз еще не сформирован, но при такой ветви сценария это будет снова G2, максимум G3 (сильная магнитная буря. — «Газета.Ru»)», — отметили в лаборатории.

До этого врач-невролог Анастасия Артемова рассказала, что фаза сильнейших магнитных бурь может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. В первую очередь это касается пациентов с хроническими заболеваниями. По ее словам, связь между магнитными бурями и здоровьем людей не доказана, однако, как правило, подобные явления все-таки оказывают влияние на отдельные группы пациентов. Так, при сердечно-сосудистых заболеваниях могут наблюдаться нарушение ритма сердца и учащенное сердцебиение.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что было бы с Землей, если бы вместо Солнца светили другие звезды.

