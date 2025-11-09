На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Создан материал, который помогает иммунитету строить защиту против рака

PNAS: создан гель, усиливающий иммунный ответ на раковые опухоли
true
true
true
close
Depositphotos

Исследователи из Центра Моффитта по борьбе с раком (США) разработали инновационный материал, который способен «обучать» иммунную систему эффективнее распознавать и уничтожать опухоли. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Речь идет о так называемых третичных лимфоидных структурах (ТЛС) — скоплениях иммунных клеток, которые иногда появляются прямо внутри опухоли. Эти структуры помогают Т-клеткам и другим защитным клеткам распознавать и атаковать раковые образования.

Известно, что у пациентов, в опухолях которых есть такие структуры, лечение часто проходит успешнее. Однако во многих случаях ТЛС не формируются вовсе, что снижает эффективность иммунотерапии.

Чтобы понять, как именно образуются эти защитные «узлы», ученые создали биоразлагаемый гель, который можно вводить под кожу. Он постепенно выделяет сигнальные молекулы — хемокины и цитокины, которые привлекают к месту инъекции иммунные клетки. Там они начинают объединяться и самостоятельно формируют структуры, напоминающие настоящие ТЛС.

В ходе испытаний на мышах такие искусственно созданные иммунные кластеры помогли активировать Т-клетки, направленные против опухоли, и заметно замедлили ее рост.

По словам авторов исследования, новая система может стать не только моделью для изучения работы иммунных структур, но и основой для будущих методов лечения. Если удастся заставить организм пациента формировать такие же защитные образования, это может повысить эффективность иммунотерапии у больных, у которых сейчас наблюдается слабый ответ на лечение.

Ранее в России разработали программу оценки риска последствий химиотерапии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами