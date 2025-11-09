Какое облучение дают маммография и томосинтез молочной железы, рассказала врач

Доза облучения при маммографии составляет 0.4 мЗв, это примерно 7 недель естественного облучения природным радиационным фоном, рассказала «Газете.Ru» главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач ультразвуковой диагностики высшей категории, член Европейской ассоциации ядерной медицины, Оксана Платонова.

«Важно понимать, что мы каждый день получаем фоновое облучение, поэтому не стоит так бояться ионизирующих методов радиодиагностики. Среднегодовая естественная доза, которую получает человек из разных источников (космос, радон, почва и др.), составляет 2–3 мЗв/год. А в некоторых регионах, например, в Рамсаре в Иране, — до 260 мЗв/год без достоверного роста онкологической заболеваемости», – отметила врач.

По словам врача, маммографию рекомендуют проводить раз в 1-2 года женщинам старше 40 лет.

«Доза при томосинтезе составляет 0.5–0.8 мЗв, это 2-3 месяца естественного фона. Эту процедуру уже рекомендуют делать либо вместо, либо вместе с маммографией при подозрении на рак молочной железы», – заметила доктор.

Подробнее о том, какие дозы облучения дают разные методы радиодиагностики, сколько раз в год можно делать МРТ, КТ и маммографию, а также как называется самый опасный метод радиодиагностики – в интервью Платоновой «Газете.Ru».

