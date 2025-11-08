На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала в каких случаях можно вернуть зрение при помощи протеза сетчатки

Врач Казанцева: протез сетчатки глаза может вернуть зрение в трех случаях
Имплантация искусственной сетчатки глаза может вернуть зрение при пигментном ретините, возрастной макулодистрофии (ВМД) и наличии повреждений из-за физических травм. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ангелина Казанцева, ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

По словам эксперта, задача такого протеза — создать зрительное восприятие, достаточное для распознавания лиц, ориентирования в помещении и чтения крупного текста. Технология особенно актуальна для людей с терминальной стадией заболеваний, при которых фоторецепторы сетчатки разрушены, но зрительный нерв и мозг остаются рабочими.

«Если представить глаз как видеокамеру, сетчатка — это «матрица», которая повреждена, а зрительный нерв и мозг остаются рабочими. Имплантат заменяет эту «матрицу», — пояснила Казанцева.

Специалист отметила, что в ранее в США был создан фотовольтаический имплант, который преобразует свет в электрические импульсы и стимулирует нейроны сетчатки, обходя поврежденные фоторецепторы. В эксперименте 27 из 32 пациентов с дегенерацией желтого пятна смогли читать с помощью импланта, хотя полного восстановления зрения не произошло.

Офтальмолог уточнила, что российские ученые также уже выполняли имплантацию клинически востребованного эпиретинального протеза у пациентов с пигментным ретинитом и остаточными зрительными функциями.
«Данная протезная система способствовала социальной и зрительной реабилитации у пациентов с продвинутым процессом пигментной дистрофии сетчатки», — пояснила эксперт.

Такое устройство располагается на внутренней поверхности сетчатки и стимулирует ганглиозные клетки (нейроны) в обход всех других слоев сетчатки. Прошедшие операцию пациенты с имплантом были способны выполнять сложные зрительные тесты и различать трехмерные предметы.

