Врач объяснил, почему у пожилых слезятся глаза

У пожилых людей часто слезятся глаза. Это может быть вызвано сужением слезных протоков, птозом век или нарушениями функции слезной железы, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

«Сужение или обструкция слезных протоков — частое явление у пожилых пациентов. С возрастом происходит анатомическое изменение слезных путей: они сужаются, укорачиваются, теряют эластичность. Это нарушает отток слезной жидкости, что приводит к ее накоплению и постоянному слезотечению. Птоз век (опущение) и дряблость кожи век приводят к тому, что веки неплотно смыкаются, особенно во сне. Это вызывает подсыхание роговицы, что, в свою очередь, стимулирует компенсаторную гиперсекрецию слез. Такой механизм называется «рефлекторное слезотечение», – объяснил доктор.

Нарушение функции слезной железы — еще одна частая причина слезотечения у пожилых.

«Снижение выработки слезной жидкости или изменение ее состава приводит к синдрому «сухого глаза», при котором, казалось бы, противоречиво, но возникает именно слезотечение. Это связано с тем, что при сухости роговицы включается рефлекторный механизм, стимулирующий выработку водной фракции слез, но без жировой и слизистой составляющих, необходимых для стабильности слезной пленки», – отметил доктор.

