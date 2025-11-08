Врач назвала самые опасные и безопасные методы радиодиагностики

К безопасным (неионизирующим) методам относятся УЗИ и МРТ, так как они не несут радиационной нагрузки. Однако существуют методы с ионизирующим излучением, которые дают радиационную нагрузку. Это рентгенография, флюорография, маммография, компьютерная томография (КТ), ангиография (в т.ч. КТ-ангиография), томосинтез молочной железы и ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография с КТ), рассказала «Газете.Ru» главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач ультразвуковой диагностики высшей категории, член Европейской ассоциации ядерной медицины, Оксана Платонова.

При этом самую большую нагрузку дают ПЭТ/КТ, КТ брюшной полости и таза и ангиография.

«ПЭТ/КТ сочетает введение радиофармпрепарата и КТ, суммарная доза может достигать 20–25 мЗв (миллизиверт — единица измерения эффективной эквивалентной дозы радиации, полученной организмом за определенный промежуток времени, обычно за час). Сюда же можно отнести КТ брюшной полости и таза — особенно при многофазных исследованиях. Ангиография (особенно коронарная или нейроангиография) — это длительные процедуры с флуороскопией могут давать до 10–15 мЗв и выше», – рассказала врач.

Доктор отмечает: несмотря на радиационную нагрузку, все эти методы безопасны, сканирование выполняется по показаниям, и польза от диагностики многократно превышает потенциальный вред при соблюдении принципов обоснования и оптимизации.

«Облучение меньше 100 мЗв не опасно, в этом промежутке у нас нет достоверных эпидемиологических данных о повышении риска рака у взрослых. Это значит, что при дозах ниже 100 мЗв риск либо отсутствует, либо статистически незначим. Если доза больше 100 мЗв — наблюдается линейный безпороговый рост риска солидных опухолей и лейкозов (по данным исследований атомных бомбардировок в Хиросиме/Нагасаки). Больше 1000 мЗв (1 Зв) — острая лучевая болезнь. Ни один из методов диагностики не дает таких высоких доз», – заключила доктор.

Подробнее о том, какие дозы облучения дают разные методы радиодиагностики, сколько раз в год можно делать МРТ, КТ и маммографию, а также как называется самый опасный метод радиодиагностики – в интервью Платоновой «Газете.Ru».

