Названа наиболее эффективная диета для здоровья мочевого пузыря

JHPN: средиземноморская диета снижает риск непроизвольного мочеиспускания
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

У взрослых, придерживающихся средиземноморской диеты, реже встречается синдром гиперактивного мочевого пузыря (ГМП). К такому выводу пришли исследователи из Второй больницы Ланьчжоуского университета в Китае. Работа опубликована в журнале Journal of Health, Population, and Nutrition (JHPN).

Синдром гиперактивного мочевого пузыря — это распространенное состояние, при котором человек испытывает внезапные и частые позывы к мочеиспусканию, иногда сопровождающиеся непроизвольным выделением мочи. Заболевание существенно снижает качество жизни и чаще встречается с возрастом, особенно у женщин.

Ученые проанализировали данные более 23 тысяч американцев младше 65 лет, участвовавших в национальном исследовании здоровья и питания (NHANES) с 2005 по 2018 год. Они оценивали, насколько рацион участников соответствовал принципам средиземноморской диеты — с преобладанием овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла — и сравнивали результаты с распространенностью гиперактивного мочевого пузыря.

Выяснилось, что чем выше был индекс приверженности диете, тем реже встречался синдром. Даже после учета таких факторов, как возраст, пол, масса тела, уровень дохода, образование, хронические заболевания и вредные привычки, участники из верхнего квартиля (тех, кто наиболее строго соблюдал диету) имели на 17% ниже риск ГМП по сравнению с теми, кто питался наименее сбалансированно.

Исследователи также отметили нелинейную связь между рационом и риском заболевания — влияние диеты было наиболее выраженным у людей с более низким уровнем дохода.

«С учетом ограничений медикаментозной терапии, изменение питания может стать недорогим и устойчивым способом профилактики и коррекции симптомов гиперактивного мочевого пузыря», — заключили авторы работы.

Ранее был назван продукт, защищающий от ожирения и воспаления в мозге.

