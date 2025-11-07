Ученые предупредили о мощной магнитной буре из-за солнечных выбросов

Пятница, 7 ноября, может стать одним из самых сложных геомагнитных дней в этом году, а возможно — и самым экстремальным. Об этом сообщили в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По прогнозам специалистов, Земля одновременно окажется в зоне действия крупной корональной дыры и столкнется с двумя облаками плазмы, выброшенными после сильных солнечных вспышек, произошедших двое суток назад.

Согласно данным наземных и космических средств наблюдения, планета уже вошла в поток плазмы из корональной дыры. На фоне вчерашних магнитных бурь это воздействие перевело параметры солнечного ветра в экстремальные значения: скорость ветра достигла 700–800 км/с при норме 300–400 км/с, а температура окружающей Землю плазмы увеличилась примерно в 5–10 раз — до полумиллиона градусов.

На данный момент магнитосфера реагирует относительно умеренно: утром возобновились магнитные бури, которые держатся на низком и среднем уровне G1–G2, однако эксперты предполагают, что они вскоре могут усилиться до категории G3.

Основная опасность ожидается с приходом облаков солнечной плазмы. По предварительным данным, первые быстрые части выбросов уже достигли Земли и взаимодействуют с солнечным ветром, а основная масса плазмы может подходить в течение суток. Пока остается неизвестным, сколько отдельных «ударов» придётся выдержать планете. Возможен сценарий, при котором облака слились в одно, и границы между ними будут неразличимы.

Моделирование показывает, что наиболее плотные части солнечных выбросов пройдут мимо Земли, а планета пострадает лишь от периферийного воздействия. В этом случае магнитные бури не должны превысить уровень G4 по пятибалльной шкале. Если же прогноз окажется неверным и удар будет фронтальным, есть риск выхода бурь на высший уровень G5.

Ранее астроном Железнов заявил, что выброс протуберанцев на Солнце не опасен для Земли.