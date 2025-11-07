Физик объяснил, что помешало немцам создать атомную бомбу к 1945 году

Немцы имели все шансы создать первую в мире атомную бомбу к 1945 году, однако две операции англичан помешали им, рассказал «Газете.Ru» в рамках всероссийского фестиваля «#Вместе с российской наукой» кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики, директор Института физико-математических наук и информационных технологий ПсковГУ Михаил Яников.

В 1940 году Вернер Гейзенберг, основатель квантовой физики, начал строить ядерный реактор для получения оружейного плутония — ключевого компонента атомной бомбы. Германия имела все преимущества: два года назад немецкие химики Отто Ган и Фриц Штрассман первыми в мире разбили ядро урана, физик Лиза Мейтнер дала интерпретацию результатов, в стране работали передовые ученые и действовала развитая промышленность. Но к 1945 году немецкий атомный проект так и не дал результата.

По словам физика Яникова, Гейзенберг рассматривал две основные концепции построения ядерного реактора: на основе графита и тяжелой воды в качестве замедлителя. Однако многочисленные ошибки, допущенные в процессе экспериментов с графитом (в том числе, по причине использования графита недостаточной чистоты), привели его к выводу о невозможности использования этого вещества в качестве замедлителя.

«Тогда Гейзенберг останавливается на варианте с использованием тяжелой воды. Однако ему долго не удается подобрать параметры установки для запуска цепной ядерной реакции. Единственный на тот момент завод для производства тяжелой воды находится в Норвегии. Сперва англичане топят корабль с тяжелой водой, а в 1943 году взрывают сам завод в результате диверсии. Гейзенберг остается с ограниченным количеством критически важного материала. Война приближалась к границам Германии, поэтому финансирование резко сократилось, у руководства рейха появились другие приоритеты. На этом немецкий атомный проект закончился, так и не дав необходимого результата», — объяснил Яников.

