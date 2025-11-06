Врач рассказала, какие настройки экрана помогают минимизировать появление глубоких морщин

Голубое световое излучение экранов вызывает преждевременное старение кожи. «Ночной режим» в настройках дисплея и специальные пленки помогают снизить влияние света на кожу, рассказала «Газете.Ru» врач превентивной медицины, терапевт, дерматовенеролог, косметолог, трихолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

«Голубой свет — это видимый участок электромагнитного спектра с длиной волны примерно от 380 до 500 нанометров. Этот спектр присутствует в солнечных лучах, однако современные цифровые устройства также активно генерируют именно этот вид излучения. Сам по себе синий свет не представляет угрозы для нашего организма, если не допускать его переизбытка. Регулярное длительное воздействие синего света способно привести к появлению пигментных пятен и повышенной чувствительности кожи, обезвоживанию кожи и потере упругости и повышению вероятности образования глубоких морщин. Кроме всего прочего, интенсивное свечение мониторов и телефонов нарушает выработку мелатонина, гормона сна, что отрицательно сказывается на регенерации кожи ночью», — объяснила доктор.

Предотвращение негативных последствий возможно благодаря простым мерам профилактики и коррекции состояния кожи. Одна из самых эффективных — минимизация контакта с экранами.

«Еще один способ — использование защитных фильтров. Современные защитные стекла и пленки снижают интенсивность синего спектра, защищая глаза и кожу от чрезмерного влияния. Существуют специальные приложения и настройки операционных систем («Ночной режим»), уменьшающие яркость и насыщенность голубых оттенков экрана. Также помогает применение подходящих уходовых средств и средств против пигментации, подобранных врачом-дерматологом», — отметила врач.

Если вы замечаете признаки фотостарения кожи, обратитесь к врачу-косметологу, чтобы подобрать подходящие вам процедуры и индивидуальные рекомендации по уходу за кожей.

Ранее был назван нутриент, недостаток которого во время беременности может повлиять на ум ребенка.