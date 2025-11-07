Психолог объяснила, почему сегодня нагрузка на психику ребенка выше, чем в СССР

Сегодня нагрузка на психику ребенка выше, чем в СССР, из-за развития интернета, считает собеседница «Газеты.Ru» психолог, доцент кафедры юридической психологии и права факультета «Юридическая психология» Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Варвара Делибалт.

«Сегодня дети живут в мире бесконечного потока информации, школьных нагрузок, пропагандируемой формулы «успешного успеха», «достигаторства», где ценность человека часто сводится к количеству лайков. Это создает невиданное ранее давление. Более того, мы стали больше знать о психике. Раньше последствия травли (депрессия, тревожность, травматические переживания) не диагностировались и списывались на сложный характер. Сегодня люди хотят больше знать и понимать, что такое психологическое здоровье, потому что оно так же важно, как и физическое. Родители проявляют и уделяют много внимания детям, тем самым проявляя заботу и защиту», — рассказала психолог.

Есть мнение, что современные дети стали более хрупкими, если сравнивать их с ровесниками из СССР. Однако психолог уверяет: это мнение ошибочно.

«Сейчас в соцсетях можно встретить термин «поколение снежинок». Это негативное и уничижительное клише, которое используется для описания молодого поколения в таких категориях, как чувствительность, ранимость, неустойчивость перед трудностями и давлением. Но это именно стереотип, причем достаточно токсичный и обесценивающий. Идея о том, что «раньше молодежь была крепче и меньше переживала» — миф. Каждое поколение сталкивается со своими стрессами и по-своему на них реагирует», — заключила психолог.

