Психолог рассказала, как эффект Хоторна помогает повысить эффективность работы

Эффект Хоторна — это психологическое явление, при котором человек изменяет свое поведение, если знает, что за ним наблюдают. Он помогает повысить производительность труда, рассказала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Это влияние было впервые зафиксировано в 1920-х годах на заводе «Хоторн» в США, где проводилось исследование влияния условий труда на производительность. Удивительно, но независимо от изменений — будь то усиление освещения или его снижение — производительность работников возрастала. Причина крылась в самом факте наблюдения: сотрудники чувствовали, что их действия важны, и старались показать себя с лучшей стороны», — объяснила Крашкина.

Этот эффект проявляется не только на производстве. Например, в школах учащиеся чаще работают усерднее, когда учитель наблюдает за выполнением заданий. Аналогично, спортсмены нередко показывают лучшие результаты на соревнованиях, чем на тренировках, — присутствие зрителей стимулирует их выкладываться по максимуму.

«Когда человек знает, что за ним наблюдают, он ощущает большую ответственность и желание соответствовать ожиданиям. Это повышает уровень внимания, аккуратности и мотивации. Подобное поведение — отражение социальной природы человека: нам важно мнение окружающих. Так руководители, демонстрирующие внимание к работе сотрудников, могут повысить их вовлеченность и продуктивность. Чтобы применить эффект в собственной жизни, можно делиться своими планами (например, по спорту или саморазвитию) в соцсетях, — это создает эффект наблюдения. Еще один способ — просить друзей или коллег оценивать ваш прогресс. Присоединение к клубам и группам по интересам тоже усиливает чувство ответственности и повышает мотивацию», — заключила психолог.

Ранее врач объяснил, почему у пожилых слезятся глаза.