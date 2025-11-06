Россиян предостерегли от использования капельниц для здоровья печени

Многие клиники сейчас предлагают пациентам инфузионную терапию, которая направлена на улучшение здоровья. В частности, существуют капельницы для оздоровления печени. Однако, как рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова, такие капельницы нельзя делать без назначения врача.

«Такой подход может быть частью комплексного лечения. Например, при заболеваниях печени я назначаю гептрал, но не всем пациентам. Это зависит от активности заболевания и состояния интоксикации. Если активность низкая, достаточно принимать капсулы или таблетки. Капельницы требуются только при высокой и умеренной активности заболевания. А назначать их, как сказано на некоторых сайтах, «при погрешностях в питании» и «очистки от токсинов» нельзя», — отметила Дианова.

Перед тем как делать инфузионную терапию, важно пройти ряд достаточно серьезных исследований: сдать общий анализ крови, биохимию крови, также необходимо исследовать функцию щитовидной железы, проверить дефициты витаминов и микроэлементов. Назначить себе самому капельницы — невозможно.

«Еще вопрос в том, действительно ли все пациенты проходят обширное обследование только ради курса капельниц, который может стоить примерно столько же, сколько и диагностика. У любой патологии может быть огромное количество причин, и важно все их проверить, собрать анамнез, проанализировать образ жизни перед тем, как назначить верное лечение. Например, если у человека проблемы со щитовидной железой, то это влияет на весь организм, появляется плаксивость, раздражительность, забывчивость, плохой сон и т. д. Но капельницы для стимуляции мозга тут не помогут, нужно лечить щитовидку у эндокринолога», — заключила Дианова.

