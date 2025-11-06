На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые предупредили о замедлении расширения Вселенной

Южнокорейские ученые нашли признаки замедления расширения Вселенной
NASA/ESA

Астрономы из Университета Йонсэ в Сеуле (Южная Корея) заявили, что расширение Вселенной не ускоряется, как предполагался в теории, а замедляется. Их исследование было опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые считают, что расширение Вселенной в итоге может прийти к «большому сжатию». Согласно этой теории, Вселенная будет сжиматься и в конечном итоге «схлопнется» до начального состояния перед «большим взрывом», в результате которого она была создана.

После оценки возраста 300 галактик-хозяев южнокорейские астрофизики сделали вывод, что в свойствах звезд ранней Вселенной были различия, означающие, что они производят в среднем более слабые сверхновые.

«Наше исследование показывает, что в настоящее время Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения и что темная энергия эволюционирует со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее», — заявил в беседе с газетой The Guardian профессор Янг-Вук Ли, который руководил исследованием.

До этого международная группа ученых предложила новый подход к изучению самых ранних этапов существования Вселенной. Исследователи считают, что для ответа на вопросы о том, что было до Большого взрыва, нужно использовать методы численной относительности — сложные компьютерные симуляции, которые позволяют приближенно решать уравнения Альберта Эйнштейна в экстремальных условиях.

Ранее ученые получили самые детальные снимки первого снега во Вселенной.

