Ученые получили самые детальные снимки первого света во Вселенной

Международная группа ученых под руководством специалистов Принстонского университета (PU) в США получила самые детальные изображения ранней Вселенной, когда ей было всего 380 тыс. лет. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Эти снимки, сделанные в рамках проекта Атакамского космологического телескопа (ACT) в Чили, показывают космический микроволновый фон (CMB) — свет, который путешествовал более 13 млрд лет, чтобы достичь Земли. Новые изображения позволили ученым не только наблюдать распределение вещества, но и отслеживать его движение с помощью поляризации света.

Исследователи изучили поляризацию CMB, чтобы понять, как водород и гелий двигались в ранней Вселенной. Эти данные подтверждают стандартную модель космологии и исключают большинство альтернативных теорий.

Проект ACT также уточнил ключевые параметры Вселенной. Ее возраст составляет 13,8 миллиарда лет с погрешностью всего 0,1%. Масса наблюдаемой Вселенной оценивается в 1900 «зетта-солнц», или почти два триллиона триллионов масс Солнца. Из этого количества лишь 5% приходится на обычную материю, а остальное — на темную материю и темную энергию.

Одним из важных результатов стало измерение постоянной Хаббла, которая описывает скорость расширения Вселенной. Данные ACT подтвердили предыдущие оценки, полученные с помощью CMB (67–68 км/с/Мпк), что не совпадает с измерениями, основанными на движении близлежащих галактик (73–74 км/с/Мпк).

Для получения этой информации потребовалось пять лет наблюдений с использованием сверхчувствительных детекторов. Новые результаты не только углубляют понимание ранней Вселенной, но и открывают путь для дальнейших исследований.

Ранее ученые выяснили, что Вселенная стала более сложной и хаотичной за время своего существования.