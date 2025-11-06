На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач назвал общение «злейшим врагом» старения

Infobae: социализация может предотвратить многие возрастные заболевания
Depositphotos

Президент Международной ассоциации геронтологии и гериатрии Хосе Рикардо Хауреги заявил, что одиночество является одним из главных факторов, ускоряющих старение. Слова эксперта приводит издание Infobae.

По словам эксперта, долголетие зависит не только от генетики, но и от четырех других факторов: социальной интеграции, экономической безопасности, непрерывного образования и здоровья. Гериатр напомнил, что исследования связывают одиночество с повышенным риском развития деменции, снижением иммунитета, повышением риска болезней сердца и сосудов.

«В системах здравоохранения все больше внимания уделяется одиночеству и разработке стратегий по его предотвращению, поскольку многих медицинских проблемы в старости можно избежать с помощью практик социализации», — пояснил Хауреги.

В числе важнейших аспектов физического благополучия эксперт отметил поддержание здоровья скелета. Кости, по его словам, обеспечивают подвижность, необходимую для общения и социальной активности. Сохранение прочности скелета также снижает потенциальную необходимость в хирургических вмешательствах. Кроме того, кости создают опору для работы мышц — они образуют прочный каркас тела, который служит местом прикрепления последних.

«Забота о костях имеет фундаментальное значение для сохранения подвижности и качества жизни в старости», — подчеркнул Хауреги.

Ранее был развеян популярный миф о старении мозга.

