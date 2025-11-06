На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, почему люди плохо понимают кошек

true
true
true
close
evriminci/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на репутацию загадочных существ, кошки — отличные коммуникаторы. В колониях свободноживущих кошек конфликты почти не происходят: животные договариваются с помощью поз, запахов и звуков. Более того, кошки адаптировали свои сигналы специально для общения с людьми — например, взрослые кошки почти не «мяукают» друг с другом, но активно используют это средство общения с человеком. Однако ученые из Австралии выяснили,что люди по-прежнему плохо считывают эмоции и сигналы кошек. Об этом сообщает портал The Conversation.

Исследователи попросили 368 участников посмотреть видеоролики с играми между людьми и кошками. Половина животных действительно играла, но остальные демонстрировали признаки стресса и нежелания продолжать контакт. После каждого видео добровольцы должны были определить, положительно или отрицательно кошка воспринимает ситуацию, и рассказать, как бы они с ней взаимодействовали.

Результаты оказались показательными: распознать стресс у кошек оказалось крайне трудно. Когда животные проявляли лишь легкое напряжение — например, отворачивались или избегали прикосновений — участники определяли дискомфорт верно лишь в 48,7% случаев, то есть на уровне случайного угадывания. Даже при очевидных признаках агрессии, вроде шипения или попыток вырваться, четверть испытуемых (25%) по-прежнему считали, что кошка играет.

При этом даже те, кто правильно распознавал стресс, часто выбирали неподходящую реакцию — например, пытались гладить животное или трогали живот руками, что только усиливает раздражение и повышает риск укусов и царапин.

Ученые напоминают: стресс у кошек — не безобиден. Постоянное нервное напряжение повышает риск воспалений мочевого пузыря, агрессивного поведения и отказа от лотка. Для человека последствия тоже опасны — кошачьи укусы инфицируются в 30–50% случаев и могут привести к тяжелым осложнениям, включая заражение крови.

Чтобы избежать неприятностей, зоопсихологи советуют обращать внимание на ранние признаки раздражения: кошка отворачивается, уходит от руки, напрягает тело, прижимает уши или активно двигает хвостом.

«Когда мы учимся понимать сигналы кошек и уважаем их границы, они отвечают доверием. Всего лишь немного практики и можно стать настоящим «билингвом» — понимать язык кошек не хуже, чем свой собственный», — отметили авторы исследования.

