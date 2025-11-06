На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы неожиданные признаки непереносимости фруктов

TheConv: низкий уровень сахара в крови может говорить о непереносимости фруктов
Кирилл Зыков/РИА Новости

Хроническая боль в животе, усталость и необъяснимо низкий уровень глюкозы в крови могут быть признаками редкой непереносимости фруктового сахара (фруктозы). Об этом изданию The Conversation рассказали эксперты кафедры общественного здравоохранения Университета Квинсленда (Австралия).

Ученые отметили, что у людей с непереносимостью фруктозы отсутствует ключевой фермент альдолаза B, необходимый для расщепления этого типа сахара. Это редкое заболевание, которым страдает примерно один человек из 10 тысяч. Наследственная непереносимость фруктозы передается человеку, если оба его родителя являются носителями такой генетической особенности.

По словам специалистов, непереносимость фруктозы существенно отличается от пищевой аллергии. При аллергии иммунная система реагирует на компоненты продукта питания как на патоген. Это может вызвать крапивницу и волдыри, отек полости рта или затрудненное дыхание. В первом случае симптомы не связаны с работой иммунитета.

«У младенцев и детей младшего возраста непереносимость фруктозы может проявляться необычной сонливостью или раздражительностью, отказом от еды. У взрослых симптомы могут включать хроническую боль в животе, усталость и необъяснимо низкий уровень глюкозы в крови. Врачи могут заметить такие незначительные признаки, как увеличение печени, отклонения в результатах анализов печени или признаки жировой болезни печени», — объяснили ученые.

Эксперты напомнили, что фруктоза содержится не только во фруктах. Она входит в состав меда, некоторых овощей, сладких напитков, тортов, печенья, соусов, хлеба. Фруктозу также добавляют при обработке некоторых видов мяса (колбас и сосисок) и молочных продуктов.

«Сахароза (столовый сахар) и сорбит (заменитель сахара, который часто используется в жевательной резинке, зубной пасте и лекарствах) также содержат фруктозу или преобразуются в нее в процессе пищеварения. Это означает, что люди с наследственной непереносимостью фруктозы также не могут перерабатывать эти сахара», — предупреждают эксперты.

Ранее россиянам раскрыли секрет хранения яблок до весны.

