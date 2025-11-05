На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые обнаружили «большой взрыв» рака кишечника

Nature: у рака кишечника есть ключевое событие, определяющее развитие опухоли
Shutterstock

Ученые из Великобритании, Италии и Швеции выяснили, что у рака кишечника есть свой момент «большого взрыва» — ключевое событие, которое определяет, как опухоль будет развиваться в дальнейшем. Работа опубликована в журнале Nature Genetics.

Как показали данные, решающим этапом становится способность раковых клеток «спрятаться» от иммунной системы — процесс, известный как иммунное уклонение. В этот момент опухолевые клетки нарушают работу генов, которые позволяют иммунитету распознавать и уничтожать их. После этого «иммунного побега» взаимодействие опухоли с защитными механизмами организма практически не меняется.

«Некоторые опухоли буквально «рождаются злыми» — их поведение по отношению к иммунной системе задается очень рано», — объяснил профессор Тревор Грэм, руководитель Центра эволюции и геномики рака в Лондонском институте исследований рака. — «Если воздействовать на опухоль на этом раннем этапе, шансы на успех иммунотерапии значительно возрастают».

По словам исследователей, это открытие поможет врачам предсказывать, какие пациенты с раком кишечника лучше откликнутся на иммунотерапию или противораковые вакцины. Сейчас около 15% пациентов с таким диагнозом хорошо реагируют на подобные методы лечения, однако у большинства они неэффективны.

Ученые проанализировали опухолевые ткани 29 пациентов, исследовав их ДНК, РНК и эпигенетические изменения — то, как туго ДНК «упакована» в хромосомах. Оказалось, что клетки рака кишечника «прячутся» от иммунитета из-за эпигенетических изменений, влияющих на образование белков-неоантигенов, которые служат сигналом тревоги для иммунных клеток.

Если таких «флажков» становится меньше, иммунная система перестает распознавать опухоль. Исследователи предполагают, что комбинация иммунотерапии с препаратами, воздействующими на эпигеном, может повысить эффективность лечения, заставив раковые клетки снова вырабатывать больше неоантигенов.

Ученые надеются, что их работа поможет приблизить персонализированное лечение — когда терапия подбирается с учетом индивидуальных особенностей опухоли каждого пациента.

