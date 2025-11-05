На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден неожиданный провокатор деменции в мозге

Nature: вспомогательные клетки мозга могут быть косвенной причиной деменции
Depositphotos

Молекулы, вырабатываемые в астроцитах — вспомогательных клетках мозга, — могут способствовать развитию деменции. К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Вейла Корнелла. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism.

Ученые сосредоточились на митохондриях — клеточных «энергостанциях», которые выделяют активные формы кислорода (АФК). В малых количествах АФК поддерживают работу мозга, но их избыток или неконтролируемая выработка повреждают жизненно важные компоненты клеток.

Команда выяснила, что вредные АФК возникают не в митохондриях нейронов, а в астроцитах, которые взаимодействуют с нейронами. Когда исследователи применяли S3QEL — вещество, подавляющее выброс АФК — нейроны оказались защищены. Такой эффект проявлялся только при наличии астроцитов, что указывало на их ключевую роль в развитии воспаления и повреждения нейронов.

АФК окисляют белки, участвующие в иммунном ответе и метаболизме. Также эти молекулы изменяют активность тысяч генов, включая те, что связаны с нейродегенерацией. S3QEL эффективно подавляет этот процесс, тогда как другие антиоксиданты оказываются малоэффективными.

У мышей с лобно-височной деменцией введение S3QEL снижало активацию астроцитов, уменьшало нейровоспаление и модификацию токсичных белков, даже если лечение начиналось после появления признаков болезни. Длительное применение соединения также увеличивало продолжительность жизни животных.

Ученые надеются, что S3QEL может стать новым терапевтическим средством для людей с деменцией. Однако для подтверждения безопасности и терапевтического потенциала соединения нужны дополнительные исследования.

Ранее был назван простой способ отсрочить развитие болезни Альцгеймера.

