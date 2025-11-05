На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названа новая причина нарушений работы иммунной системы

Neurobiology of Pain: травмы нервов нарушают работу иммунной системы
true
true
true
close
Freepik

Повреждения нервов способны оказывать долгосрочное воздействие на иммунную систему, при этом реакции организма у мужчин и женщин различаются. К такому выводу пришли ученые из Университета Макгилла. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurobiology of Pain.

Повреждения нервов, вызванные растяжением, давлением или порезами, нередко приводят к хронической боли. Чтобы лучше понять последствия таких травм, ученые провели эксперимент на мышах.

Исследователи проанализировали образцы крови лабораторных мышей после получения нервных повреждений и обнаружили признаки системного воспаления. При этом у самцов уровень воспалительных маркеров резко возрастал и оставался повышенным, тогда как у самок не изменился вовсе.

При переливании крови от травмированных особей здоровым мышам у реципиентов обоих полов усиливалась чувствительность к боли. Ученые предположили, что механизм, запускающий болевой ответ, распространяется через кровь, но действует у мужчин и женщин по разным биологическим путям.

Исследователи уточнили, что изменения в иммунной системе могут повышать риск развития многих хронических заболеваний, в том числе тревожности и депрессии.

«Понимание половых различий в реакции на нервные травмы позволит перейти к более персонализированным методам лечения хронической боли. Если иммунный ответ после нервного повреждения зависит от пола, то и терапия должна учитывать этот фактор», — отметил соавтор исследования Джеффри Могил, профессор кафедры изучения боли в Университете Макгилла.

Ранее был найден способ «отключить» хроническую боль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами