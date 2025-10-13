На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден способ «отключить» хроническую боль

Nature: воздействие на особые Y1R нейроны может облегчить хроническую боль
staras/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Пенсильванского университета (США) обнаружили группу нейронов, блокировка которых помогает облегчить хроническую боль, включая головную. Результаты исследования опубликованы на портале Nature.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах ученые выявили особую популяцию нервных клеток, которые активировались после первоначального болевого раздражения — например, при повреждении нерва. Эта группа нейронов сохраняла активность даже после окончания воздействия.

Клетки оказались распределены по всему парабрахиальному ядру головного мозга. Эта область участвует в передаче болевых сигналов, а также в регуляции дыхания, сна, реакции страха и других базовых физиологических процессов.

Ученые обнаружили, что нейроны содержали рецепторы сигнальной молекулы нейропептида Y (рецепторы Y1R). Когда исследователи искусственно активировали нейроны с такими рецепторами, у мышей наблюдалось поведение, характерное для болевых ощущений. При блокировке этих нейронов проявления хронической боли ослабевали, однако острая болевая реакция на опасные стимулы (например, прикосновение к горячей поверхности) сохранялась.

«Сами по себе нейроны Y1R не вызывают боль, но участвуют в формировании устойчивого болевого сигнала. Их можно считать частью более широкой нейронной сети, связанной с восприятием хронической боли», — отметил руководитель исследования, профессор Джереми Бетли.

В отдельной серии экспериментов мышей с признаками постоянной боли подвергали различным стрессовым воздействиям — например, лишали еды и воды или помещали в среду с запахом мочи хищника. Эти условия приводили к снижению болевой реакции: животные, испытывающие голод, через две недели после травмы не реагировали на прикосновение к поврежденным конечностям. Это позволило ученым предположить наличие у мышей врожденного механизма подавления боли, активируемого при длительном голодании.

По словам исследователей, открытие может быть полезным для дальнейшего изучения молекулярных механизмов хронической боли. В перспективе блокировка нейронов Y1R может оказаться эффективной и для людей, однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные эксперименты.

Ранее россиянам рассказали, что боль в суставах может быть признаком депрессии.

