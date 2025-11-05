На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найден эффективный способ борьбы с возрастным набором веса

JIM: стареющие клетки могут стать причиной ожирения
true
true
true
close
Alvaro Somoza

Стареющие клетки, которые перестают делиться, могут играть ключевую роль в развитии ожирения, диабета второго типа и метаболического синдрома. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Internal Medicine (JIM).

Такие сенесцентные клетки накапливаются в тканях, участвующих в обмене веществ, и выделяют вещества, вызывающие воспаление и фиброз (рубцевание тканей). Это нарушает нормальную работу органов и способствует развитию метаболических заболеваний.

На основе этих данных ученые разрабатывают новое направление терапии — сенотерапию, которая включает: сенолитики, уничтожающие стареющие клетки, сеноморфики, подавляющие вредные факторы, выделяемые ими и сеносенситайзеры, делающие такие клетки уязвимыми для удаления.

«Воздействуя на стареющие клетки, сенотерапия устраняет одну из ключевых причин возрастных и ожирение-ассоциированных метаболических нарушений. Это открывает новое направление в современной медицине», — объяснила ведущий автор работы, доктор Эллисон Палмер из клиники Мэйо.

По мнению исследователей, такие препараты могут не только лечить, но и предотвращать развитие метаболических заболеваний, связанных со старением.

Ранее была найдена новая причина ожирения.

