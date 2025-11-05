На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В организме найден неожиданный защитник от рака

FEBS Journal: кишечные бактерии помогают снижать риск рака
voronaman/Shutterstock/FOTODOM

Микроорганизмы, живущие в кишечнике, способны предотвращать образование канцерогенных соединений, образующихся из пищевых нитратов и нитритов. К такому выводу пришли исследователи из Боннского университета. Работа опубликована в журнале FEBS Journal.

Ученые выяснили, что Escherichia coli и бактерии родов Lactobacillus, Bacteroides и Phocaeicola — эффективно перерабатывают различные формы азота, препятствуя образованию нитрозаминов, веществ, способных вызывать рак.

Эти микробы не только защищают организм от токсичных метаболитов, но и обеспечивают собственное выживание и устойчивое заселение кишечника. Это, в свою очередь, помогает сохранять здоровый баланс микробиоты и предотвращает развитие дисбактериоза.

«Открытие того, что некоторые кишечные бактерии быстро перерабатывают нитрит, указывает на существование защитного механизма, с помощью которого микробиота поддерживает здоровье кишечника и всего организма», — отметил руководитель работы профессор Уве Деппенмайер.

Авторы подчеркивают, что исследование помогает лучше понять, как взаимодействие между питанием и микробиотой влияет на обмен веществ и риск заболеваний, включая онкологические.

Ранее было найдено природное средство, обращающее болезни печени вспять.

