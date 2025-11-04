На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван точный показатель риска сердечно-сосудистых заболеваний

The Lancet: увеличение объема талии повышает риск болезней сердца
Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Соотношение объема талии к росту человека точнее, чем индекс массы тела (ИМТ), позволяет прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Питтсбургского университета. Работа опубликована в журнале The Lancet Regional Health — Americas.

Ученые проанализировали данные 2721 взрослого участника Бразильского лонгитюдного исследования здоровья взрослых (ELSA-Brasil). На момент начала наблюдения у добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний. За состоянием здоровья испытуемых следили более пяти лет.

Результаты показали, что более высокий ИМТ и окружность талии изначально были связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых нарушений. Однако после учета таких факторов, как возраст, пол, курение, физическая активность, диабет, показатели кровяного давления и уровень холестерина, единственным независимым предиктором риска оставалось именно соотношение талии к росту.

«Когда мы скорректировали данные с учетом классических факторов риска, только этот показатель сохранял статистическую значимость, — отметил ведущий автор исследования Тьяго Боско Мендес, доктор медицинских наук и специалист по лечению ожирения из Питтсбургского университета.

По словам авторов, результаты особенно актуальны для людей с ИМТ ниже 30. В эту группу входят люди без ожирения, но с высоким риском избытка висцерального жира. Такой тип жира окружает внутренние органы и способствует кальцификации коронарных артерий.

Ранее ученые выяснили, что детское ожирение может влиять на длину пениса во взрослом возрасте.

