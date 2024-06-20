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Российские ученые препарировали древнего волка из эпохи плейстоцена

В СВФУ изучили органы и ткани ископаемого хищника возрастом 44 тыс. лет

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СВФУ

Ученые из Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) провели вскрытие древнего волка, жившего более 44 тыс. лет назад. Операция состоялась на базе лаборатории Музея мамонта СВФУ, сообщается на официальном сайте вуза.

Исследователи взяли пробы внутренних органов и содержимого желудочно-кишечного тракта волка, а также отобрали образцы мягких тканей. Эти материалы позволят изучить доисторические вирусы и другие микроорганизмы, а также понять, чем зверь питался.

Хорошо сохранившуюся мумию ископаемого волка нашли в толще многолетней мерзлоты в 2021 году. Останки животного находили на глубине 40 метров близ реки Тирехтях в Абыйском районе Республики Саха (Якутия).

В СВФУ отметили, что древний волк стал первой в мире находкой взрослого хищника периода позднего плейстоцена. Его желудок сохранился в изолированном виде без загрязнений, что дало возможность точно узнать его диету и микробиологический состав.

В аутопсии хищника также приняли участие специалисты из Санкт-Петербурга, до этого много лет работавшие с якутским палеонтологическим материалом.

Ученые отметили, что понимание процессов животного мира, существовавшего 44 тыс. лет назад, позволит точнее прогнозировать будущие изменения в биосфере.

Ранее исследователи зафиксировали стремительный рост Батагайского кратера в Якутии.

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