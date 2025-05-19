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Ученые отловили 53 белых медведя, чтобы пролить свет на загрязнение Арктики

AFP: впервые взята жировая ткань у белых медведей
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Global Look Press

На архипелаге Шпицберген в Норвегии завершилась уникальная научная экспедиция, в ходе которой исследователи впервые взяли биопсию жировой ткани у белых медведей, чтобы изучить, как загрязнение окружающей среды сказывается на здоровье этих арктических хищников. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

В рамках миссии, организованной Норвежским полярным институтом, ученые выслеживали медведей с вертолета: один из участников, стоя на посадочной опоре, стрелял усыпляющим дротиком. Как только животное засыпало, вертолет садился и команда оперативно собирала образцы тканей и крови, а также устанавливала спутниковые ошейники. Такие данные позволяют проследить за образом жизни медведей — как будто наблюдая за ними в лаборатории.

Анализ жира показал высокое содержание ПФАС — стойких синтетических химикатов, широко применяемых в промышленности и бытовых товарах. Эти вещества накапливаются в организме и сохраняются в окружающей среде десятилетиями. Тем не менее, несмотря на многолетнее воздействие загрязнителей, популяция белых медведей на Шпицбергене остается стабильной, а сами животные не проявляют признаков истощения. Для сравнения, в Канаде, где условия обитания медведей ухудшаются быстрее, популяция в районе Западной Гудзоновой бухты сократилась на 27% всего за пять лет.

Исследование показало, что уровень загрязнителей в организме медведей на Шпицбергене связан не с таянием льдов, а с рационом. Существует два поведенческих типа: оседлые медведи и морские кочевники, питающиеся разной добычей — отсюда и различия в составе загрязняющих веществ.

Из-за сокращения площади морского льда рацион медведей меняется: кроме традиционных тюленей, они стали охотиться на северных оленей, разорять птичьи гнезда и даже поедать морские водоросли, которые не несут энергетической ценности. Тем не менее, адаптация к новым условиям пока помогает им сохранять здоровье.

Всего за один полевой сезон исследователи отловили 53 медведя, установили 17 спутниковых ошейников и наблюдали за 10 самками с детенышами. Также были использованы мини-датчики, фиксирующие пульс и температуру тела, что вместе с GPS-данными дает полную картину поведения животных.

«Мы хотим понять, как меняется мир медведей — и происходит это очень быстро», — отметил Джон Аарс, руководитель программы по белым медведям Шпицбергена.

С 1976 года, когда белые медведи получили международную охрану, их численность на архипелаге восстановилась. Однако стремительное потепление Арктики (в 4 раза быстрее, чем в среднем по планете) продолжает представлять серьезную угрозу.

Работа ученых поможет оценить, насколько уязвимы эти животные перед лицом климатических и антропогенных изменений — и что еще можно сделать, чтобы сохранить их среду обитания.

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