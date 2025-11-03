проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Названы опасные для беременных типы питания

Врач Москвичева: для беременных опасно придерживаться веганства и сыроедения

true
true
true
close
Olga Max/Shutterstock/FOTODOM

Зачастую вегетарианство не представляет опасности для беременной и ее будущего ребенка. Однако некоторые его стили, такие как веганство и сыроедение, могут быть опасны, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Отделения гинекологической эндокринологии НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова Минздрава РФ Юлия Москвичева.

«Веганы — самые строгие, «стопроцентные» вегетарианцы исключают из питания все продукты животного происхождения, а сыроеды отказываются от любой термической обработки пищи. Это самые сложные во время беременности варианты питания.Они повышают риски развития дефицита железа, витамина В12, омега 3-6, цинка и других важных для развития плода и здоровья матери элементов», – отметила врач.

По ее словам, можно точно сказать, что строгое веганство и сыроедение чаще приводят к рождению детей с недостаточной массой тела.

«Пищевая плотность продуктов увеличивается после тепловой обработки. Это означает, что из одного и того же продукта после термического воздействия можно получить больше энергии и калорий. Белок, даже растительный, усваивается гораздо эффективнее после тепловой обработки, как и многие жирорастворимые витамины D, Е, А, К. Сама веганка или сыроедка может иметь дефицит массы тела, то есть ее индекс массы тела (ИМТ) будет меньше 18,5, что приведет к проблемам со здоровьем. Снижение таких показателей как белок и железо негативно влияет на развитие плода, что находит подтверждение во время УЗИ при измерении роста и веса», – рассказала врач.

Часто специалисты советуют беременным скорректировать питание, отказавшись от веганства и сыроедения в пользу вегетарианства.

«В 90-е годы составить меню для вегетарианцев было сложнее, так как выбор продуктов был ограничен. Сейчас же есть множество разнообразных орехов, семян и вегетарианских протеиновых батончиков, что позволяет легко составить меню с нужной калорийностью и соотношением белков, жиров и углеводов», – заключила врач.

Почему беременным вегетарианкам необходимо следить за определенными биохимическими показателями, о какой патологии может говорить отвращение к мясу и может ли ребенок быть веганом — рассказала Москвичева в интервью «Газете.Ru».

Ранее врач заявил об отсутствии доказательств эффективности капельниц для стимуляции мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами