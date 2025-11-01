проект

Нет доказательств эффективности капельниц для стимуляции мозга, заявил врач

Врач Линник: капельницы для стимуляции работы мозга не эффективны

Depositphotos

Капельницы для борьбы с когнитивными проблемами «Стимуляция мозга» не работают, рассказал «Газете.Ru» гериатр и врач-психиатр Антон Линник.

«Для коррекции нарушений памяти в таких капельницах, как правило, используются препараты ноотропного действия. Правда, это препараты с невысокой степенью эффективности с точки зрения доказательной медицины. Если состав раствора, дозы и показания основаны на результатах рандомизированных клинических испытаний или клинических рекомендациях, то использование оправдано. Однако многие так называемые оздоровительные или детокс-протоколы (комбинации витаминов, антиоксидантов, «энергетических» смесей без строгих исследований) не имеют убедительных рандомизированных контролируемых исследований. С точки зрения доказательной медицины такие схемы либо не доказаны, либо доказательства низкого качества, либо отсутствуют вовсе», — рассказал врач Линник.

Вместе с тем часто когнитивные нарушения — это многофакторная проблема, которую нельзя решить одними капельницами.

«Обязательным будет и оценка психического здоровья, так как и в теории, и на практике мы видим снижение когнитивных функций при большом спектре психических расстройств (таких как тревожно-депрессивные, депрессии, панические расстройства, органическая патология, шизофрения и многие другие). В данном случае «общеукрепляющая и стимулирующая терапия» может стать не только бесполезной, но и чреватой серьезными осложнениями и последствиями. И здесь речь может идти как о тревожных состояниях, так и о галлюцинаторных и даже бредовых расстройствах», — рассказал Линник.

Ранее россиянам объяснили, почему инсульт молодеет.

