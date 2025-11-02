На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что в прошлом Вселенная была горячее

KeioUni: миллиарды лет назад Вселенная была почти вдвое горячее
true
true
true
close
CFHT/MegaCam/PAndAS (Principal investigator: Alan McConnachie; Image processing: Marcos Arias)

Японские астрономы из Университета Кэйо с высокой точностью определили температуру Вселенной, существовавшей семь миллиардов лет назад. Оказалось, что тогда она была почти вдвое горячее, чем сегодня. Результаты исследования опубликованы в журнале. Результаты исследования опубликованы на сайте университета (Keio University).

Для расчетов использовались данные радиотелескопа ALMA — Атакамской большой миллиметровой/субмиллиметровой антенной решетки в Чили. Это крупнейший в мире комплекс радиотелескопов, расположенный на высоте более пяти тысяч метров в пустыне Атакама, где сухой воздух позволяет особенно точно фиксировать слабые сигналы из глубин космоса.

Ученые проанализировали свет квазара — чрезвычайно яркого источника энергии в центре далекой галактики, который питается за счет сверхмассивной черной дыры. Проходя через межгалактическое пространство, это излучение взаимодействует с космическим микроволновым фоном — слабым «эхом» Большого взрыва, сохранившимся во всех направлениях Вселенной.

Изменения в спектре света позволили вычислить температуру этого фонового излучения в тот период. Она составила 5,13 К (на 5,13 градуса выше абсолютного нуля) с погрешностью ±0,06 К. Для сравнения, сегодня температура микроволнового фона равна 2,7 К, то есть примерно –270,45 °C.

По словам ученых, это самое точное измерение, когда-либо полученное на таком промежуточном расстоянии в истории Вселенной. Полученные данные также заполняют пробел между ранними и современными измерениями и подтверждают, что процесс охлаждения Вселенной идет именно так, как предсказывает Стандартная космологическая модель.

Ранее ученые установили, что первые звезды во Вселенной рождались парами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами