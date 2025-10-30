На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые установили, что первые звезды во Вселенной рождались парами

AJ: звезды первого поколения чаще всего рождались парами
true
true
true
close
Depositphotos

Исследователи из университетов Тель-Авива, Левена и Амстердама установили, что звезды первого поколения — так называемая популяция III — чаще всего формировались не поодиночке, а в двойных системах. Об этом сообщает The Astrophysical Journal (AJ).

По словам ученых, масса звезд популяции III могла превышать солнечную в сотни и даже тысячи раз. Такие объекты существовали всего 100-200 миллионов лет, однако они успели изменить облик Вселенной: в их недрах синтезировались тяжелые элементы — углерод, кислород и железо, из которых впоследствии образовались планеты и живые организмы. Взрывы первых сверхновых наполнили пространство веществом, ставшим строительным материалом для новых звезд и галактик.

Чтобы проверить гипотезу о «парном» происхождении первых светил, ученые проанализировали данные Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили. Они изучили около тысячи звезд в Малом Магеллановом Облаке — галактике с низким содержанием тяжелых элементов, схожей по условиям с ранней Вселенной. Анализ спектров показал, что как минимум 70% самых массивных звезд находятся в тесных двойных системах.

Это открытие стало первым прямым подтверждением того, что даже в первозданных условиях космоса звезды чаще всего рождались вдвоем. По словам авторов, взаимодействие таких пар — обмен веществом, столкновения и взрывы сверхновых — сыграло ключевую роль в космической эволюции.

Ранее был найден способ обнаружить следы темной материи во Вселенной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами