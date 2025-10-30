Ученые установили, что первые звезды во Вселенной рождались парами

Исследователи из университетов Тель-Авива, Левена и Амстердама установили, что звезды первого поколения — так называемая популяция III — чаще всего формировались не поодиночке, а в двойных системах. Об этом сообщает The Astrophysical Journal (AJ).

По словам ученых, масса звезд популяции III могла превышать солнечную в сотни и даже тысячи раз. Такие объекты существовали всего 100-200 миллионов лет, однако они успели изменить облик Вселенной: в их недрах синтезировались тяжелые элементы — углерод, кислород и железо, из которых впоследствии образовались планеты и живые организмы. Взрывы первых сверхновых наполнили пространство веществом, ставшим строительным материалом для новых звезд и галактик.

Чтобы проверить гипотезу о «парном» происхождении первых светил, ученые проанализировали данные Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили. Они изучили около тысячи звезд в Малом Магеллановом Облаке — галактике с низким содержанием тяжелых элементов, схожей по условиям с ранней Вселенной. Анализ спектров показал, что как минимум 70% самых массивных звезд находятся в тесных двойных системах.

Это открытие стало первым прямым подтверждением того, что даже в первозданных условиях космоса звезды чаще всего рождались вдвоем. По словам авторов, взаимодействие таких пар — обмен веществом, столкновения и взрывы сверхновых — сыграло ключевую роль в космической эволюции.

Ранее был найден способ обнаружить следы темной материи во Вселенной.