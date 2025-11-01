На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стала полностью видна активная область на обратной стороне Солнца

ИКИ РАН: активный центр 4246 полностью вышел на видимую сторону Солнца
Активная область на обратной стороне Солнца полностью вышла на видимую сторону звезды. Вспышки из нее уже на следующей неделе могут начать влиять на Землю, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИКИ РАН).

«Активная область 4246 вышла на обращенную к Земле сторону Солнца», — говорится в сообщении лаборатории.

Накануне в ИКИ РАН рассказали, что активная область на обратной стороне Солнца, породившая вспышки высшего балла Х, выходит к Земле. Согласно оценкам ученых, вся выходящая к Земле часть Солнца «разрывается» от избытка энергии. Так, по информации Лаборатории, 30 октября крупные выбросы с обратной стороны звезды были зарегистрированы уже в районе экватора, то есть источником, расположенным заметно ниже, чем выходящий и уже частично видимый с Земли активный центр.

Ранее ИКИ РАН сообщил о начале магнитной бури.

