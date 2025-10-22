В Чехии заявили, что в течение года подарят Украине космический спутник

Novinky: Чехия создаст и передаст Украине спутник для наблюдения за Землей

Чехия в течение года планирует создать и передать в дар Украине спутник для наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщило издание Novinky, ссылаясь на чешского министра транспорта Мартина Купку.

Уточняется, что этот спутник будет собирать данные о событиях на поверхности Земли независимо от погоды и времени дня. У Украины пока нет таких технологий: Киев вынужден полагаться на информацию, полученную из-за рубежа.

«Считаем, что эта миссия поможет Украине укрепить свои возможности в космической области и одновременно поддержит наше сотрудничество в этой сфере», — сказал Купка.

Министр подчеркнул, что Чехия стала первой страной, которая предоставит Украине такую ​​​​форму космической помощи. Чешские компании, обладающие опытом в создании космических технологий, особенно в строительстве малых спутников, будут участвовать в разработке и создании спутника.

Ожидается, что спутник оснастят технологией, которая будет сочетать в себе систему радиолокационного сканирования (РСА), оптическое и радиационное обнаружение и мониторинг радиочастотного спектра в нескольких областях. По мнению чешских властей, это позволит наблюдать за поверхностью Земли и ночью, в том числе в сложных погодных условиях.

Накануне стало известно, что Европейский союз (ЕС) с начала спецоперации России передал Украине в общей сложности €178 млрд.

Ранее Зеленский высказался о странах, не присоединившихся к программе помощи Украине.