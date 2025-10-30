На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские полярники вырастили арбузы на станции «Восток» в Антарктиде

ААНИИ: полярники вырастили желтые и красные арбузы в оранжерее в Антарктиде
true
true
true
close
Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

Российские полярники, работающие на антарктической станции «Восток», собрали урожай желтых и красных арбузов. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

По данным института, за 104 дня с шести растений удалось получить плоды массой до 1,2 килограмма. Урожай собран в оранжерее нового зимовочного комплекса, где благодаря фитотехническим технологиям круглый год выращивают зелень, томаты и огурцы.

Ученые отметили, что в условиях Антарктиды крайне сложно выращивать сельхозкультуры. Тем не менее, урожайность арбузов удалось повысить на 20% по сравнению с прошлым годом, когда они выращивались в старой оранжерее.

В 2026 году полярники планируют посадить садовую землянику. Помимо научных задач, подобные аграрные эксперименты способствуют поддержанию психологического состояния исследователей, работающих в суровых условиях Антарктиды, отметили в ААНИИ.

В августе в Центральной Антарктиде на станции «Восток» российские ученые зафиксировали рекорд максимальной зимней температуры. По данным ААНИИ, температура опустилась до минус 48,8°C.

Ранее на картах Google Maps обнаружили таинственную «дверь» в Антарктиде.

