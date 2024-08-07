В Центральной Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

В Центральной Антарктиде на станции «Восток» российские ученые зафиксировали рекорд максимальной зимней температуры. Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

По данным института, 6 августа температура там поднялась до — 34,2°C.

«Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института зафиксировали максимальную зимнюю температуру за всю историю регулярных наблюдений в самой холодной точке Земли», — говорится в сообщении.

В институте добавили, что сегодня на станции «Восток» температура опустилась до — 48,8°C.

До этого ученые Бостонского колледжа обнаружили, что тропические высокогорные ледники уменьшились до рекордно маленьких размеров за последние 11,7 тысячи лет.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.