Ученые встревожены слишком быстрым развитием ИИ

Frontiers: понимание природы сознания стало срочной задачей из-за развития ИИ
Depositphotos

Бурное развитие искусственного интеллекта и нейротехнологий делает необходимость разобраться в том, как возникает сознание, как никогда актуальной. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Frontiers in Science.

Сознание — это состояние, при котором организм осознает себя и окружающий мир. Несмотря на десятилетия исследований, наука до сих пор не может объяснить, как субъективный опыт возникает из биологических процессов.

«Сознание — больше не философская категория. Это вопрос, напрямую влияющий на медицину, право, этику и наше понимание самого человеческого существования», — заявил профессор Аксель Клирманс из Свободного университета Брюсселя, один из авторов работы.

Ученые рассматривают разные гипотезы: от теории глобального рабочего пространства, предполагающей, что осознание возникает при объединении информации из разных областей мозга, до интегрированной теории информации, согласно которой система становится сознательной, если ее части тесно связаны и взаимодействуют.

В новой работе исследователи проанализировали современное состояние науки о сознании и возможные последствия, если человечеству удастся не только понять, но и создать сознание — например, в искусственном интеллекте или лабораторных мозговых органоидах.

По мнению авторов, необходимы надежные тесты на осознанность, которые позволят определить, обладает ли система — будь то человек, животное, эмбрион, органоид или ИИ — признаками сознания. Это поможет диагностировать осознанность у пациентов с тяжелыми повреждениями мозга или деменцией, а также понять, когда именно она возникает у плода или у животных.

Однако такие открытия повлекут и глубокие этические и правовые последствия: если система признана сознательной, общество должно будет ответить на вопрос — как к ней относиться.

«Прогресс в изучении сознания изменит наше представление о себе, об искусственном интеллекте и о месте человека в природе», — отметил профессор Анил Сет из Университета Сассекса.

Авторы предупреждают: технологии, связанные с ИИ и мозговыми интерфейсами, развиваются быстрее, чем наука о сознании, — и это может привести к серьезным этическим последствиям.

